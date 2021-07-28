Де Дзерби рассказал, что ему нравится игра бывшего футболиста Карпат

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в общении с итальянскими журналистами рассказал о двух футболистах, чья игра вызывает у него положительные эмоции.
«Кайо Жорже? Он мне нравится, очень нравится. Какое отношение он имеет к переходу в «Ювентус»? Я не знаю, как насчет «Ювентуса» и других команд, но мне он очень нравится. Во многом так же, как и Хорхе Карраскаль – еще один невероятно талантливый игрок, который готов сделать шаг вперед для выступления в топовых европейских чемпионатах», - сказал Де Дзерби.
Напомним, в марте нынешнего года форварда «Сантоса» Кайо Жорже сватали в «Шахтер».
Что касается 23-летнего колумбийца Хорхе Карраскаля, ныне выступающего в Аргентине за «Ривер Плейт», то он играл в Украине с 2017 по 2019 годы, когда был связан обязательствами с «Карпатами».
Источник — Tuttojuve
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