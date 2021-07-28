Де Дзерби рассказал, что ему нравится игра бывшего футболиста Карпат

Также коуч «Шахтера» выделил форварда «Сантоса» Кайо Жорже, которого сейчас сватают в «Ювентус»

  • 28.07.2021 08:53
  • 4008 просмотров
  • 2 комментария
Де Дзерби рассказал, что ему нравится игра бывшего футболиста Карпат
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в общении с итальянскими журналистами рассказал о двух футболистах, чья игра вызывает у него положительные эмоции.

«Кайо Жорже? Он мне нравится, очень нравится. Какое отношение он имеет к переходу в «Ювентус»? Я не знаю, как насчет «Ювентуса» и других команд, но мне он очень нравится. Во многом так же, как и Хорхе Карраскаль – еще один невероятно талантливый игрок, который готов сделать шаг вперед для выступления в топовых европейских чемпионатах», - сказал Де Дзерби.

Напомним, в марте нынешнего года форварда «Сантоса» Кайо Жорже сватали в «Шахтер».

Что касается 23-летнего колумбийца Хорхе Карраскаля, ныне выступающего в Аргентине за «Ривер Плейт», то он играл в Украине с 2017 по 2019 годы, когда был связан обязательствами с «Карпатами».

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Источник — Tuttojuve

(13 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 09:09
    +2
    Карраскаль безусловно талантлив. Но там большая проблемы с личными качествами. Сомневаюсь, что он сможет раскрыться за пределами ЮА.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.07.2021 09:06
    0
    Караскаль чудовий вибір, футболіст суперовий. Купляйте щоб не перехватили інші команди.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 09:09
    +2
    Карраскаль безусловно талантлив. Но там большая проблемы с личными качествами. Сомневаюсь, что он сможет раскрыться за пределами ЮА.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.07.2021 09:06
    0
    Караскаль чудовий вибір, футболіст суперовий. Купляйте щоб не перехватили інші команди.
    Ссылка
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