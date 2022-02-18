ВИДЕО ДНЯ. Мастерский прием мяча от Мудрика в матче с Астаной

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик провел отличный матч на сборе в Турции против «Астаны».



21-летний футболист открыл счет, а также запомнился феноменальным приемом с выходом в быструю контратаку. Этот момент очень понравился болельщикам донецкого клуба, соцсети «горняков» предлагают насладится ним еще раз.