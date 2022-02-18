В субботу, 19 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Встреча состоится на стадионе «Этихад», начало в 19:30 по Киеву.
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» покажут Setanta Sports Ukraine и видеосервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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