Киченок и Остапенко – в парном финале турнира в Дубае

Украинская теннисистка будет сражаться за титул

  • 18.02.2022 20:35
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
Киченок и Остапенко – в парном финале турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал на турнире WTA 500 в Дубае.
 
В полуфинале украинка с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Луция Градецка / Саня Мирза (Чехия / Индия). 
 
Дубай. Полуфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Луция Градецка / Саня Мирза – 2:6, 6:2, 10-7
 
В матче за титул Киченок и Остапенко сыграют против второй сеяной пары Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).
 
Отметим, что Остапенко пробилась еще и в одиночный финал.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 18.02.2022 20:47 (изменен)
    +5
    Надо Алёне разобрать Веронику в одиночке, а в паре добить
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