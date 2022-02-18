Киченок и Остапенко – в парном финале турнира в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал на турнире WTA 500 в Дубае.
В полуфинале украинка с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Луция Градецка / Саня Мирза (Чехия / Индия).
Дубай. Полуфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Луция Градецка / Саня Мирза – 2:6, 6:2, 10-7
В матче за титул Киченок и Остапенко сыграют против второй сеяной пары Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).
Отметим, что Остапенко пробилась еще и в одиночный финал.
Источник — Sport.ua
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