Киченок и Остапенко – в парном финале турнира в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал на турнире WTA 500 в Дубае.



В полуфинале украинка с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Луция Градецка / Саня Мирза (Чехия / Индия).



Дубай. Полуфинал

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Луция Градецка / Саня Мирза – 2:6, 6:2, 10-7



В матче за титул Киченок и Остапенко сыграют против второй сеяной пары Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).



Отметим, что Остапенко пробилась еще и в одиночный финал.