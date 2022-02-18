Остапенко в огне. Стали известны финалистки на турнире в Дубае

В пятницу состоялся только один полуфинальный матч в рамках турнира WTA 500 в Дубае. Алена Остапенко из Латвии в трех сетах переиграла Симону Халеп из Румынии.
Еще одна встреча не состоялась по причине того, что чешка Маркета Вондроушова снялась из-за травмы. Таким образом, в финал без борьбы прошла россиянка Вероника Кудерметова.
Дубай. 1/2 финала
Алена Остапенко – Симона Халеп – 2:6, 7:6(0), 6:0
Вероника Кудерметова – Маркета Вондроушова [Q] – техническая победа
Источник — Sport.ua
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