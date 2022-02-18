Остапенко в огне. Стали известны финалистки на турнире в Дубае

Обидчица Ястремской снялась перед полуфиналом

  • 18.02.2022 16:57
  • 1287 просмотров
  • 2 комментария
Остапенко в огне. Стали известны финалистки на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

В пятницу состоялся только один полуфинальный матч в рамках турнира WTA 500 в Дубае. Алена Остапенко из Латвии в трех сетах переиграла Симону Халеп из Румынии.
 
Еще одна встреча не состоялась по причине того, что чешка Маркета Вондроушова снялась из-за травмы. Таким образом, в финал без борьбы прошла россиянка Вероника Кудерметова.

Дубай. 1/2 финала

 Алена Остапенко –  Симона Халеп – 2:6, 7:6(0), 6:0
 Вероника Кудерметова –  Маркета Вондроушова [Q] – техническая победа

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    Spectra, 18.02.2022 17:00 (изменен)
    +4
    Желаю Алёне взять дубль, она на это заслужила!
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    Sashamar, 18.02.2022 17:09
    +1
    Повісити Халеп баранку це треба вміти!  Здається, востаннє це була Світоліна в Римі чотири роки тому, хоч може я й помиляюсь. Такої безпорадної Симони як в третьому сеті давно не бачив.
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