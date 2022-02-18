ВИДЕО. Беседин рассказал о возвращении после тяжелой травмы

Артем пропустил семь месяцев

  • 18.02.2022 20:25
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ВИДЕО. Беседин рассказал о возвращении после тяжелой травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о возвращении на поле после тяжелой травмы.
 
«Чувствую себя хорошо, но еще много предстоит работы, потому что много пропустил. Думаю, через игры и тренировки должен набрать форму как можно быстрее.
 
Хорошо, что получилось восстановиться за 7 месяцев. Для этой травмы, по словам врачей, это более-менее быстро. Можно сказать, что почти ничего не беспокоит», – сказал футболист. 

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Источник — Sport.ua

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