ВИДЕО. Беседин рассказал о возвращении после тяжелой травмы

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о возвращении на поле после тяжелой травмы.



«Чувствую себя хорошо, но еще много предстоит работы, потому что много пропустил. Думаю, через игры и тренировки должен набрать форму как можно быстрее.



Хорошо, что получилось восстановиться за 7 месяцев. Для этой травмы, по словам врачей, это более-менее быстро. Можно сказать, что почти ничего не беспокоит», – сказал футболист.

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