Беседин впервые вышел на поле после ужасной травмы на Евро-2020

Артем сыграл десять минут в товарищеском матче

  • 02.02.2022 21:59
  • 2378 просмотров
  • 2 комментария
Беседин впервые вышел на поле после ужасной травмы на Евро-2020
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий «Динамо» Артем Беседин вышел на замену в контрольном матче против сербского футбольного клуба «Чукарички» (3:2).
 
25-летний футболист сыграл десять минут, это было его первое появление на поле после травмы колена, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).
 
Таким образом, Беседин пропустил семь месяцев.

Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
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    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 22:24
    +8
    Здоровья и голов Артёму !
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    sahka1981, 02.02.2022 23:32
    0
    Удачи!
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