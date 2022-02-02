Беседин впервые вышел на поле после ужасной травмы на Евро-2020

Нападающий «Динамо» Артем Беседин вышел на замену в контрольном матче против сербского футбольного клуба «Чукарички» (3:2).
25-летний футболист сыграл десять минут, это было его первое появление на поле после травмы колена, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).
Таким образом, Беседин пропустил семь месяцев.
Источник — Sport.ua
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