Беседин впервые вышел на поле после ужасной травмы на Евро-2020

Нападающий «Динамо» Артем Беседин вышел на замену в контрольном матче против сербского футбольного клуба «Чукарички» (3:2).



25-летний футболист сыграл десять минут, это было его первое появление на поле после травмы колена, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).



Таким образом, Беседин пропустил семь месяцев.

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