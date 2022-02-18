Стало известно, когда Эриксен дебютирует за Брентфорд

Датский хавбек может сыграть против «Ньюкасла»

  • 18.02.2022 17:04
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Стало известно, когда Эриксен дебютирует за Брентфорд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал о том, когда новичок клуба Кристиан Эриксен дебютирует в составе команды:

«Кристиан хорошо работает. Он еще не набрал необходимых кондиций после семимесячного отсутствия и точно не сыграет против «Арсенала». Тем не менее, мы рассчитываем на него в следующем матче против «Ньюкасла».

Матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» - «Брентфорд» состоится в субботу, 19 февраля. Начало – в 17:00 по Киеву.

Источник — Twitter

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