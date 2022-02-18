Стало известно, когда Эриксен дебютирует за Брентфорд

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал о том, когда новичок клуба Кристиан Эриксен дебютирует в составе команды:

«Кристиан хорошо работает. Он еще не набрал необходимых кондиций после семимесячного отсутствия и точно не сыграет против «Арсенала». Тем не менее, мы рассчитываем на него в следующем матче против «Ньюкасла».

Матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» - «Брентфорд» состоится в субботу, 19 февраля. Начало – в 17:00 по Киеву.