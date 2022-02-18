Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня беспокоила левая нога»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о причинах снятия с матча квалификации турнира в Дохе:

«Последние несколько дней меня беспокоила левая нога, а вчера уже перед игрой почувствовала, что боль усиливается. Сходила к физиотерапевту, он помог, мне стало немного легче, но во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра и усугубила повреждение.

Во вчерашнем матче я старалась максимально, но удержать внимание и оставаться эмоционально спокойной было очень тяжело, когда физически не тянешь, чтобы отыграть на том уровне, котором можешь. Сейчас несколько дней побуду дома и восстановлюсь, а дальше сыграю на одном из ближайших турниров WTA».