Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня беспокоила левая нога»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о причинах снятия с матча квалификации турнира в Дохе:
«Последние несколько дней меня беспокоила левая нога, а вчера уже перед игрой почувствовала, что боль усиливается. Сходила к физиотерапевту, он помог, мне стало немного легче, но во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра и усугубила повреждение.
Во вчерашнем матче я старалась максимально, но удержать внимание и оставаться эмоционально спокойной было очень тяжело, когда физически не тянешь, чтобы отыграть на том уровне, котором можешь. Сейчас несколько дней побуду дома и восстановлюсь, а дальше сыграю на одном из ближайших турниров WTA».
Источник — Большой теннис Украины
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