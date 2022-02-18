Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня беспокоила левая нога»

Украинская теннисистка – о причинах снятия с матча

  • 18.02.2022 16:22
  • 227 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня беспокоила левая нога»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о причинах снятия с матча квалификации турнира в Дохе:

«Последние несколько дней меня беспокоила левая нога, а вчера уже перед игрой почувствовала, что боль усиливается. Сходила к физиотерапевту, он помог, мне стало немного легче, но во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра и усугубила повреждение.

Во вчерашнем матче я старалась максимально, но удержать внимание и оставаться эмоционально спокойной было очень тяжело, когда физически не тянешь, чтобы отыграть на том уровне, котором можешь. Сейчас несколько дней побуду дома и восстановлюсь, а дальше сыграю на одном из ближайших турниров WTA».

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vlad Ltava, 18.02.2022 16:33
    0
    Знаменитая левая нога и как без нее , когда просто не вытягивала .
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