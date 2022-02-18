Ястремская снялась с матча на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась с матча квалификации турнира WTA1000 в Катаре.
Ястремская, получившая wild-card, должна была выйти на корт против румынки Жаклин Кристиан.
Вероятно, у Даяны травма. Во вчерашнем четвертьфинале турнира в Дубае спортсменка брала медицинскую паузу из-за проблем с бедром.
Источник — Большой теннис Украины
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