Ястремская снялась с матча на турнире в Дохе

Возможно, украинка получила травму

  • 18.02.2022 14:19
  • 1200 просмотров
  • 3 комментария
Ястремская снялась с матча на турнире в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась с матча квалификации турнира WTA1000 в Катаре.

Ястремская, получившая wild-card, должна была выйти на корт против румынки Жаклин Кристиан.

Вероятно, у Даяны травма. Во вчерашнем четвертьфинале турнира в Дубае спортсменка брала медицинскую паузу из-за проблем с бедром.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    avtv5555, 18.02.2022 14:23
    +2
    Ну и правильно. 1000 гораздо важнее, сейчас нужно отдохнуть и проанализировать ошибки в последней игре.
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    Spectra, 18.02.2022 14:33 (изменен)
    0
    Ожидаемо, даже суток на восстановление нету, не понятно где мы увидим Даяну, заявлена в Монтерей, пока не попадает в квалификацию и в Индиане тоже самое, но времени ещё много за это время успеют по сниматься. Даяна сможет сыграть там и там, если захочет!
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    online
    vital, 18.02.2022 14:50
    -2
    Ну і правильно. А румунка Крістіан та ще штучка - розносить заміну Даяни 5-0 в першому сеті.
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