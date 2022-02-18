В субботу, 19 февраля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Кристал Пэлас» примет «Челси». Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Дэвид Кут.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» в текущем сезоне являются крепким середняком чемпионата Англии. У команды Патрика Виейры на данный момент 26 очков и тринадцатая позиция. Отрыв от зоны вылета составляет девять баллов, поэтому пока «стекольщики» находятся в безопасной зоне и ни за что особо не борются.

Последние две игры «Кристал Пэлас» завершил вничью с «Норвичем» и «Брентфордом». Вообще же «орлы» не могут выиграть уже на протяжении пяти матчей АПЛ. Зато в Кубке Англии команда уже пробилась в 1/8 финала, где сыграет против «Сток Сити». Из Кубка английской лиги «Пэлас» уже давно вылетел, уступив «Уотфорду».

Виейра сможет рассчитывать в этой игре практически на всех основных футболистов. Не сыграет только Натан Фергюсон. Также под вопросом выход на поле Шейха Куяте.

«Челси»

«Синие» на прошлой неделе выиграли очередной трофей. Они стали победителями клубного чемпионата мира, одолев в финале бразильский «Палмейрас». До этого «аристократы» также вышли в финал Кубка английской лиги, где сыграют против «Ливерпуля». В Кубке Англии «Челси» также продолжает борьбу и в 1/8 финала ему будет противостоять «Лутон Таун».

В чемпионате Англии подопечные Томаса Тухеля идут третьими. В их активе 47 очков и 16 пунктов отставания от лидирующего «Манчестер Сити». «Челси» уже вряд ли сможет побороться за чемпионство, но ему не должно составить труда финишировать в четверке сильнейших.

На следующей неделе «Челси» продолжит защиту титула Лиги чемпионов. «Синие» проведут первый поединок 1/8 финала против французского «Лилля».

В лазарете лондонцев находятся Рубен Лофтус-Чик, Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл. Они точно не примут участие в этом поединке.

История встреч

Соперники провели между собой 55 матчей. Преимущество на стороне «Челси», который одержал 29 побед. 11 викторий на счету «Пэласа». Еще 15 встреч завершились вничью.

Поединок первого круга завершился уверенной победой «Челси» со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Митчелл, Гей, Андерсен, Уорд, Галлахер, Шлюпп, Хьюз, Айю, Заха, Эдуард.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Сарр, Жоржиньо, Ковачич, Канте, Зиеш, Вернер, Лукаку.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.68 по линии Parimatch.

19 февраля, суббота