Бешикташ получил предложение из Китая по Алексу Тейшейре

Бразилец снова отбудет в Поднебесную?

  • 18.02.2022 10:18
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Бешикташ получил предложение из Китая по Алексу Тейшейре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра (на переднем плане)

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра, который ныне выступает в Турции за «Бешикташ», в ближайшее время может вернуться в китайскую Суперлигу, где провел пять лет, начиная с февраля 2016-го.

По информации журналиста Гюрлера Акгюна, «Бешикташ» получил предложение по Тейшейре от одного из китайских клубов, которое намерен тщательно рассмотреть.

В «Бешикташ» Тейшейра перебрался в августе минувшего года на правах свободного агента, заключив контракт до 2023 года. Его текущая оценочная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги на счету Тейшейры 14 матчей и 4 забитых мяча. Стоит отметить, что два из своих четырех голов бразилец провел в последних трех матчах команды, чем принес «Бешикташу» две ничьи – против «Малатьяспора» (1:1) и «Адана Демирспора» (1:1).

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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