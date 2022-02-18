Бешикташ получил предложение из Китая по Алексу Тейшейре

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра, который ныне выступает в Турции за «Бешикташ», в ближайшее время может вернуться в китайскую Суперлигу, где провел пять лет, начиная с февраля 2016-го.

По информации журналиста Гюрлера Акгюна, «Бешикташ» получил предложение по Тейшейре от одного из китайских клубов, которое намерен тщательно рассмотреть.

🇧🇷 Alex Teixeira



🗣️ Gürler Akgün: "Alex Teixeira'ya Çin'den teklif var. Kulüp, her oyuncuya gelen teklifi değerlendirecek." #MuhabirMasası pic.twitter.com/fjH4DtbKGp — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 17, 2022

В «Бешикташ» Тейшейра перебрался в августе минувшего года на правах свободного агента, заключив контракт до 2023 года. Его текущая оценочная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги на счету Тейшейры 14 матчей и 4 забитых мяча. Стоит отметить, что два из своих четырех голов бразилец провел в последних трех матчах команды, чем принес «Бешикташу» две ничьи – против «Малатьяспора» (1:1) и «Адана Демирспора» (1:1).