Владислав ДУБИНЧАК: «Мне снова попало по больному месту. Но это футбол»

Игрок «Динамо» подвел итоги победы над «Валмиерой» в товарищеском матче (2:0)

  • 18.02.2022 09:44
  • 972 просмотра
  • 0 комментариев
Владислав ДУБИНЧАК: «Мне снова попало по больному месту. Но это футбол»
© ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак сразу после окончания контрольного поединка с латвийской «Валмерией» (2:0) поделился своим мнением об игре.

- Получилась хорошая игра, особенно, во втором тайме, победили. Под конец немного расслабились, ведь работаем под нагрузками, чувствовали, что было тяжело. До перерыва команда соперника нас хорошо прессинговала, но во втором тайме выровняли игру, начали использовать зоны и свободное пространство, потому и получилось победить.

- Изучаете ли соперников на сборах, готовитесь ли к ним специально?
- Нет, мы работаем по своей программе и играем, с кем скажут.

- Удалось ли в полной мере реализовать комбинации, которые наигрываете в тренировочном процессе?
- Мы старались их выполнять, а насколько хорошо это получалось, решит тренер, и мы это обсудим на теоретическом занятии. В целом, мне кажется, в большинстве случаев мы справлялись.

Динамо – Валмиера – 2:0. Витиньо забил головой. Видео голов и обзор матча
Читайте также
Динамо – Валмиера – 2:0. Витиньо забил головой. Видео голов и обзор матча

- Вам доставалось от соперников, вы несколько раз оказывались на газоне, вам оказывали помощь врачи. Как сейчас себя чувствуете?
- Мне снова попало по больному месту. Но ничего страшного, это футбол. Сейчас чувствую себя нормально, так что, думаю, все будет хорошо.

- Победы на сборах добавляют психологической уверенности перед возобновлением официальных матчей чемпионата?
- Конечно. Мы должны сохранять чемпионский настрой, побеждать в каждом матче. Обязаны вернуть себе чемпионство в этом сезоне.

- В какой функциональной готовности пребывает команда? Насколько вы уже готовы ко второй части сезона?
- В данный момент тяжело сказать, поскольку, как я уже сказал, работаем под нагрузками. В контрольных матчах уже играем больше тайма, а это тяжеловато. Но у нас еще будет время на отдых, думаю, мы подготовимся хорошо. В процентах, думаю, команда готова на 75%, а остальные 25 добавятся после отдыха.

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности