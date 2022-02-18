Александр СИРОТА: «Луческу сказал, что нам нужно прибавить»

Центрбек «Динамо» Александр Сирота поделился впечатлениями от товарищеской встречи с «Валмиерой» (2:0), в которой он провел на поле полный матч.
- Алекс, насколько легко или тяжело тебе было сыграть сегодня 90 минут?
- В принципе, мы уже втягиваемся потихоньку в ритм сезона. У нас осталось пара матчей чтобы набрать оптимальные кондиции. Сейчас уже чувствую себя намного легче, чем было на первом и втором сборах.
- В первом тайме «Валмиера» доставила «Динамо» много хлопот в защите. Ожидали такой активной игры соперника в атаке?
- «Валмиера» - хорошая команда. В перерыве Мистер сказал, что нам нужно прибавить. Думаю, во втором тайме это у нас получилось и поэтому мы выиграли матч.
- А что не получалось в первом тайме? Недооценили соперника?
- Нет, просто нам противостояла хорошо подготовленная команда, в составе которой есть техничные исполнители. Они хорошо прессинговали. Нам нужно было искать, кому отдать пас между линиями. А когда нас прессинговали – находить пасом Ваната. У него есть скорость, он мог бы убежать на ворота соперников.
- Соперник похож на какую-то команду из УПЛ?
- Трудно сказать. Могу только утверждать, что ребята в их составе хорошо обученные и подготовленные.
- Ощущается ли сейчас усталость в конце третьего сбора?
- Не думаем об этом, ведь нам нужно как можно лучше подготовиться к второй части сезона. Уже через пару игр мы должны быть готовыми к важным матчам в чемпионате.
- Во время сборов Мирча Луческу много времени уделил игре в защите. Чувствуешь свой прогресс за это межсезонье?
- Да. В первой части сезона у меня были ошибки. Сейчас я над ними работаю, совершенствуюсь. Надеюсь, в дальнейшем не буду эти ошибки повторять.
Источник — ФК Динамо Киев
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