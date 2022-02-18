Роман ГРИГОРЧУК: «В Одессе должна быть хорошая команда или никакой»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился мнением по поводу амбиций и задач команды.

«Наша цель – сохранить прописку в Высшей лиге. Мы не имеем права проигрывать, терять очки, играть плохо. В Одессе должна быть очень хорошая команда, играть результативно, показывать качественный футбол.

Наши руководители правильно смотрят на дальнейшее развитие. Будет постепенный прогресс. Мы не можем сейчас сказать, что в следующем сезоне станем чемпионами. Надо реально смотреть на эти вещи. Первый шаг – остаться в Высшей лиге. Второй шаг – это развитие и мы будем ставить задачу бороться за еврокубки. Это полноценная футбольная жизнь. Это та вещь, которая нужна Одессе. Я считаю, что в Одессе должен быть футбол высокого уровня.

Я понимаю, что работа очень объемная. Наверное, это впервые в моей футбольной жизни, мы практически создаем, строим команду с нуля. Я рад, что так происходит. Я понимаю ожидания людей. В Одессе должна быть хорошая команда. Или лучше не будет никакой», – сказал Григорчук.

До этого Григорчук рассказал, как с ним рассчитывались по долгам.