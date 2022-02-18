Роман ГРИГОРЧУК: «В Одессе должна быть хорошая команда или никакой»

Наставник «Черноморца» рассказал о задачах на ближайшие сезоны

  • 18.02.2022 07:53
  • 148 просмотров
  • 0 комментариев
Роман ГРИГОРЧУК: «В Одессе должна быть хорошая команда или никакой»
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился мнением по поводу амбиций и задач команды.

«Наша цель – сохранить прописку в Высшей лиге. Мы не имеем права проигрывать, терять очки, играть плохо. В Одессе должна быть очень хорошая команда, играть результативно, показывать качественный футбол.

Наши руководители правильно смотрят на дальнейшее развитие. Будет постепенный прогресс. Мы не можем сейчас сказать, что в следующем сезоне станем чемпионами. Надо реально смотреть на эти вещи. Первый шаг – остаться в Высшей лиге. Второй шаг – это развитие и мы будем ставить задачу бороться за еврокубки. Это полноценная футбольная жизнь. Это та вещь, которая нужна Одессе. Я считаю, что в Одессе должен быть футбол высокого уровня.

Я понимаю, что работа очень объемная. Наверное, это впервые в моей футбольной жизни, мы практически создаем, строим команду с нуля. Я рад, что так происходит. Я понимаю ожидания людей. В Одессе должна быть хорошая команда. Или лучше не будет никакой», – сказал Григорчук.

До этого Григорчук рассказал, как с ним рассчитывались по долгам.

Источник — BurBuzz

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности