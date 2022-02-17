«Отдавали недвижимостью». Григорчук рассказал о долгах Черноморца

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, что после того, как он впервые покинул одесский клуб, руководство не могло выплатить долги и отдавало их недвижимостью.

Наставник надеется, что сейчас началась новая эра.

– Чем отличаются подходы новых владельцев клуба от прошлых?

– Сейчас сравнивать их неправильно. Надеемся, что сейчас началась новая эпоха клуба. Дай Бог, чтобы он был успешнее, чем прошлый.

- Вы покидали Черноморец в прошлый раз во время начала глубокого кризиса украинского футбола. Сколько вы простили Черноморцу, когда ушли из клуба?

– Просто я очень люблю клуб и все, что с ним связано. Я не хочу говорить о материальных вещах. Гораздо важнее то, что нам удалось сделать с этими людьми.

– Долги вам отдавали недвижимостью, как и другим футболистам тогда?

– Да, было такое, – сказал Григорчук.