«Отдавали недвижимостью». Григорчук рассказал о долгах Черноморца

Одесский клуб не мог выплачивать деньги

  • 17.02.2022 23:08
  • 1955 просмотров
  • 1 комментарий
«Отдавали недвижимостью». Григорчук рассказал о долгах Черноморца
© chernomorets.odessa.ua

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, что после того, как он впервые покинул одесский клуб, руководство не могло выплатить долги и отдавало их недвижимостью.

Наставник надеется, что сейчас началась новая эра.

– Чем отличаются подходы новых владельцев клуба от прошлых?

– Сейчас сравнивать их неправильно. Надеемся, что сейчас началась новая эпоха клуба. Дай Бог, чтобы он был успешнее, чем прошлый.

- Вы покидали Черноморец в прошлый раз во время начала глубокого кризиса украинского футбола. Сколько вы простили Черноморцу, когда ушли из клуба?

– Просто я очень люблю клуб и все, что с ним связано. Я не хочу говорить о материальных вещах. Гораздо важнее то, что нам удалось сделать с этими людьми.

– Долги вам отдавали недвижимостью, как и другим футболистам тогда?

– Да, было такое, – сказал Григорчук.

Источник — BurBuzz

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Gagik_Perdonian, 17.02.2022 23:20
    +5
    Так пишете вроде недвижимость это какаха... скажите спасибо если отдали хоть чем-то
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