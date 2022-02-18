17 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги конференций.
Рапид Вена – Витесс – 3:1. Видео голов и обзор матча
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Витесс).
|65'
|Филип Стойкович (Рапид Вена) получает красную карточку.
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Рапид Вена).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферди Дрёйф (Рапид Вена).
Источник — Sport.ua
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