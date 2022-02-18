В матче 1/16 финала Лиги конференций английский «Лестер» разгромил датский «Рандерс» со счетом 4:1.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Лестер).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Вито Хаммерсхёй-Мистрати (Рандерс).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Онинье-Уилфред Ндиди (Лестер).
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.