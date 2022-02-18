В матче 1/16 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» на выезде обыграл шотландский «Селтик» со счетом 3:1.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Ветлесен (Будё-Глимт).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Рунар Эспейор (Будё-Глимт).
Источник — MEGOGO
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