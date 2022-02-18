В первом матче 1/16 финала Лиги конференций чешская «Славия» на выезде обыграла турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферди Кадиоглу (Фенербахче).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Ондржей Лингр (Славия Прага).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Оскар Дорли (Славия Прага).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (Фенербахче).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Траоре (Славия Прага).
Источник — MEGOGO
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