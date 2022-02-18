Занавес биатлона на Олимпиаде, еврокубки гандбола. Что смотреть на выходных

Предлагаем ознакомиться с самыми интересными событиями, которые состоятся 18 - 20 февраля.

18 – 19 февраля

Биатлон. Олимпиада-2022. Пекин (Китай)

18 февраля, 09:00 – Масс-старт (12,5 км), женщины. ТВ-трансляция – UA: Перший

18 февраля, 11:00 – Масс-старт (15 км), мужчины. ТВ-трансляция – UA: Перший

Сборная Украины по биатлону завершает свои выступления на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, однако за медали все еще не цеплялась. Остается всего две гонки в масс-старте, по итогам которых мы уже точно сможем окончательно сказать, оправдались ли наиболее смелые надежды страны на улучшение ситуации в этом виде спорта, или же придется заходить на новый цикл подготовки с пустыми руками.

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Суббота, 19 февраля

Бокс. Манчестер (Англия). Полусредний вес (до 66,7 кг). Амир Хан – Келл Брук

Время – 19:55.

В первый раз о противостоянии партнеров по сборной заговорили еще в далеком 2013 года, но с тех пор антагонисты так и не могли уладить все детали возможной схватки. Однако, свершилось! Хотя и сам факт проведения поединка уже откровенно перезрел. «Хрустальная борода» Хана против «хрустальной глазницы» Брука или банальный престиж промоутера матча Бенджамина Шалома. Кто окажется победителем?

Лига кулачных боев Mahatch

Время – 21:00, ТВ-трансляция – MEGOGO

Зрителей ожидает более 20 принципиальных противостояний, но главным украшением станет мейн-кард, который будет транслироваться в прямом эфире. Ветераны Олег Сеник и Петр Шукан, взрывные Артем Нечипуренко «Aggressor» и Юрий Матвеев «Alex», титулованный Валерий Выгонский «Перш» и опытный Данияр Исабеков, профессиональный боксер Андрей Мовчан и тяжеловес Андрей Оголь «Черный», а также другие бойцы сделают ваш субботний вечер незабываемым.

Воскресенье, 20 февраля

Гандбол. Женщины. Европейский Кубок. Четвертьфинал. H71 (Фарерские о-ва) – Галичанка (Украина)

Время – 22:00.

Представители нашей страны продолжают триумфальное шествие по турнирной сетке второго по значимости международного турнира, и после непростой победы над итальянским «Бриксеном» (36-29, 10:0 – тех. пор.) готовы к противостоянию с представительницами Фарерских островов. Будущие соперницы на прошлом этапе остановили сербский «Ниц» в тяжелой дуэли (39:38, 30:26), поэтому точно заряжены на борьбу.

Пятница, 18 февраля

Ювентус – Торино

Время – 21:45, ТВ-трансляция – MEGOGO

В текущем сезоне обе туринские команды далеки от своих оптимальных кондиций, и если для «Торино» такая ситуация в порядке вещей, то вот от «Ювентуса» ожидали куда больших успехов, с учетом возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Однако, их очную встречу в рамках туринского дерби этот фактор не должен совершенно никоим образом затмить, поэтому мы будем ожидать очередной заядлой борьбы в истории противостояния между двумя славными командами.

Getty Images/Global Images Ukraine

Суббота, 19 февраля

Манчестер Сити – Тоттенхэм

Время – 19:30, ТВ-трансляция – Setanta Sport+

На этих выходных европейского футбола топ-уровня будет найти достаточно сложно, поэтому встреча между командами Хосепа Гвардиолы и Антонио Конте, которая на первый взгляд не привлекает столь сильного внимания, должна прийтись по вкусу футбольной общественности. Итальянского наставника уже на данном этапе сезона могут пригласить на выход, так как стабильности в результатах его команды нет совершенно, а вот испанский специалист и его клуб уже фактически вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, поэтому захотят сделать очередной шаг к чемпионству еще и на внутренней арене.

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Воскресенье, 19 февраля

Валенсия – Барселона

Время – 17:15, ТВ-трансляция – MEGOGO

Каталонский гранд продолжает лихорадить, однако Хави уже сумел построить твердый курс команды в направлении группы лидеров в турнирной таблице. Очередным испытанием для «Барселоны» в этом сезоне станет гостевая игра против «Валенсии», которая, как бы плохо не играла по ходу сезона, в домашнем поединке против статусных соперников всегда показывает свой максимум. К слову, между командами сейчас всего девять очков дистанции, вот только «блаугранас» идут четвертыми, а «летучие мыши» расположились на 12-й строчке.

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Боруссия Д – Боруссия М

Время – 18:30, ТВ-трансляция – Setanta Sport

Битва двух одноименных клубов из Германии всегда была зрелищем для любителя, но между ними сохраняются настолько сильные контакты и, в то же самое время, ненависть к друг другу, что посмотреть за очередным противостоянием определенно стоит. Тем более, что Марко Розе, который возглавляет «шмелей» будет принимать свой экс-клуб, в котором далеко не все остались довольны новостью о скором уходе своего наставника примерно в этот же период годом ранее.

Getty Images/Global Images Ukraine

Футбол. Наши в топ-чемпионатах

Суббота, 19 февраля

Саутгемптон – Эвертон

Время – 17:00, ТВ-трансляция – Setanta Sport+

Украинский защитник Виталий Миколенко вернулся к работе в общей группе игроков «Эвертона», и уже готов попасть в их стартовый состав на выездной поединок против достаточно неприятного соперника. Эвертон в прошлом году так ни разу и не потерял очки против «святых», которые на данном отрезке сезона показывают уверенные результаты, в отличии от «ирисок», и не так давно сыграли вничью против обеих команд Манчестера и обыграли «Тоттенхэм». Команде Лампарда просто точно не будет.

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Сампдория – Эмполи

Время – 16:00, ТВ-трансляция – MEGOGO

Проблемы с акклиматизацией в Италии – единственное, о чем говорит наставник «Сампдории» Марко Джампаоло в отношении украинского форварда Владислава Супряги, который стал «зимним» новичком его команды. Нападающий однажды уже получил игровое время, но провел его далеко не лучшим образом, и уже точно не успел с тех пор выучить итальянский язык, как того требует тренер. Интересно, получит ли Супряга на этом фоне хоть какие-то минуты в свое распоряжение?

Getty Images/Global Images Ukraine

Воскресенье, 20 января

Бордо – Монако

Время – 18:05, ТВ-трансляция – MEGOGO

Украинский десант этой зимой неожиданно высадился и во Франции, однако полузащитник Даниил Игнатенко в матче против «Реймса» (0:5) дебютировал настолько неудачно, что следующую игру против «Ланса» (2:3) вынужден был пропускать из-за дисквалификации в результате красной карточки, которая была получена за семь минут после выхода на замену. Период запрета участвовать в поединках подошел к концу, а «Бордо» определенно понадобятся свежие кадры для того, чтобы хотя бы попытаться зацепиться за очки против «Монако». С последней строчки турнирной таблицы еще есть шансы уйти в достаточно безопасную зону.