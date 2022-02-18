Порту – Лацио – 2:1. Дубль Тони Мартинеса. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Порту» выиграл у «Лацио» (2:1).
Маттиа Дзакканьи на 23-й минуте вывел римлян вперед, а затем испанец Тони Мартинес оформил дубль для португальской команды.
Ответная игра пройдет в Риме 24 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Порту (Португалия) – Лацио (Италия) – 2:1
Голы: Дзакканьи, 23 (0:1). Мартинес, 37 (1:1). Мартинес, 49 (2:1).
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Порту).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Порту).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
Источник — Sport.ua
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