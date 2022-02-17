Грозные Драконы. Порту на своем поле справился с Лацио

«Порту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1.
Лига Европы. 1/16 финала
Порту - Лацио 2:1
Голы: Мартинес, 37, 49 - Дзакканьи, 23
Порту: Коста, Мариу (Бруно, 88), Мбемба, Пепе, Сануси, Отавио, Груйич (Галено, 46), Урибе, Виейра (Витинья, 46), Мартинес (Эванилсон, 66), Акино
Лацио: Стракоша, Марушич, Фелипе, Патрик, Раду (Хисай, 72), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто (Башич, 83), Миленкович-Савич, Андерсон, Педро (Кабрал, 84), Дзакканьи (Моро, 84)
Источник — Sport.ua
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