Порту
2 : 1
Лацио
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Грозные Драконы. Порту на своем поле справился с Лацио

Лидер чемпионата Португалии добыл победу в Лиге Европы

  • 17.02.2022 23:56
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Грозные Драконы. Порту на своем поле справился с Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Порту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1.

Лига Европы. 1/16 финала

Порту - Лацио 2:1
Голы: Мартинес, 37, 49 - Дзакканьи, 23

Порту: Коста, Мариу (Бруно, 88), Мбемба, Пепе, Сануси, Отавио, Груйич (Галено, 46), Урибе, Виейра (Витинья, 46), Мартинес (Эванилсон, 66), Акино

Лацио: Стракоша, Марушич, Фелипе, Патрик, Раду (Хисай, 72), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто (Башич, 83), Миленкович-Савич, Андерсон, Педро (Кабрал, 84), Дзакканьи (Моро, 84)

Источник — Sport.ua

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