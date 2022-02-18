В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).
Ответный матч состоится 24 февраля. Правило выездного гола на работает.
Лига Европы. 1/16 финала
РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2
Голы: Ле Норман, 8 (0:1). Нкунку, 30 (1:1). Ойярсабаль, 64, пен. (1:2). Форсберг, 82, пен. (2:2)
События матча
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Реал Сосьедад).
Источник — Sport.ua
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