РБ Лейпциг
2 : 2
Реал Сосьедад
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 18.02.2022 00:57
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РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).

Ответный матч состоится 24 февраля. Правило выездного гола на работает.

Лига Европы. 1/16 финала

РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Ле Норман, 8 (0:1). Нкунку, 30 (1:1). Ойярсабаль, 64, пен. (1:2). Форсберг, 82, пен. (2:2)

События матча
82' ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
64' ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
30' ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
8' ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Реал Сосьедад).

Источник — Sport.ua

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