РБ Лейпциг
2 : 2
Реал Сосьедад
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Забили по два. РБ Лейпциг и Реал Сосьедад сыграли вничью в боевом матче

Ответный матч состоится 24 февраля, правило выездного гола на работает

  • 18.02.2022 00:03
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Забили по два. РБ Лейпциг и Реал Сосьедад сыграли вничью в боевом матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).

Ответный матч состоится 24 февраля. Правило выездного гола на работает.

Лига Европы. 1/16 финала

РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Ле Норман, 8 (0:1). Нкунку, 30 (1:1). Ойярсабаль, 64, пен. (1:2). Форсберг, 82, пен. (2:2)

РБ Лейпциг: Гулачи, Гвардиол, Симакан, Клостерманн, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 86), Лаймер (Форсберг, 63), Адамс (Хенрикс, 46), Ольмо (Поульсен, 80), Андре Силва, Нкунку (Собослои, 80)

Реал Сосьедад: Райан, Рико (Айен Муньос, 60), Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Рафинья (Пачеко, 78), Мерино (Ильярраменди, 90), Субельдия, Порту, Ойярсабаль (Ander Martin, 90), Серлот

Судья: Чакыр (Турция)

Источник — Sport.ua

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