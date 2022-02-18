Забили по два. РБ Лейпциг и Реал Сосьедад сыграли вничью в боевом матче

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).
Ответный матч состоится 24 февраля. Правило выездного гола на работает.
Лига Европы. 1/16 финала
РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2
Голы: Ле Норман, 8 (0:1). Нкунку, 30 (1:1). Ойярсабаль, 64, пен. (1:2). Форсберг, 82, пен. (2:2)
РБ Лейпциг: Гулачи, Гвардиол, Симакан, Клостерманн, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 86), Лаймер (Форсберг, 63), Адамс (Хенрикс, 46), Ольмо (Поульсен, 80), Андре Силва, Нкунку (Собослои, 80)
Реал Сосьедад: Райан, Рико (Айен Муньос, 60), Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Рафинья (Пачеко, 78), Мерино (Ильярраменди, 90), Субельдия, Порту, Ойярсабаль (Ander Martin, 90), Серлот
Судья: Чакыр (Турция)
Источник — Sport.ua
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