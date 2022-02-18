Севилья
3 : 1
Динамо Загреб
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья – Динамо Загреб – 3:1. Ракитич и Марсьяль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 18.02.2022 01:25
  • 21 просмотр
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Севилья – Динамо Загреб – 3:1. Ракитич и Марсьяль. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» победила загребское «Динамо» (3:1).

У победителей отличились Иван Ракитич (с пенальти), Лукас Окампос и Антони Марсьяль, а у гостей забил Мислав Оршич.

Ответный матч состоится 24 февраля в Хорватии. Не действует правило выездного гола.

Лига Европы. 1/16 финала

Севилья (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:1

Голы: Ракитич, 13, пенальти (1:0). Оршич, 41 (1:1). Окампос, 44 (2:1). Марсьяль, 45+1 (3:1).

События матча
45' ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Севилья).
44' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
41' ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
13' ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).

Источник — Sport.ua

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