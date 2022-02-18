Севилья
3 : 1
Динамо Загреб
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья разобралась с соперником в первом матче плей-офф Лиги Европы

Команда обыграла соперника из Хорватии

  • 18.02.2022 00:01
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Севилья разобралась с соперником в первом матче плей-офф Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Севилья» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы без особых проблем разобралась с «Динамо» Загреб, победив со счетом 3:1.

Лига Европы. 1/16 финала

Севилья - Динамо Загреб 3:1
Голы: Ракитич, 13 (с пен), Окампос, 44, Марсьяль, 46 - Оршич, 41

Севилья: Боуно, Коунде, Карлос, Рекик (Гудель, 50), Акунья, Гомес, Фернандо (Торрес, 61), Ракитич, Окампос (Навас, 84), Марсьяль (Эн Насири, 61), Эль Хаддади (Делейни, 61)

Динамо: Ливакович, Тео-Катерин (Лауритсен, 46), Сутало, Франьич, Боккай, Адеми, Гойак, Ристовски (Мохаррами, 76), Юрич (Эмрели, 57), Оршич, Петкович (Шпикич, 76)

Источник — Sport.ua

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