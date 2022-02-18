Севилья разобралась с соперником в первом матче плей-офф Лиги Европы

«Севилья» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы без особых проблем разобралась с «Динамо» Загреб, победив со счетом 3:1.
Лига Европы. 1/16 финала
Севилья - Динамо Загреб 3:1
Голы: Ракитич, 13 (с пен), Окампос, 44, Марсьяль, 46 - Оршич, 41
Севилья: Боуно, Коунде, Карлос, Рекик (Гудель, 50), Акунья, Гомес, Фернандо (Торрес, 61), Ракитич, Окампос (Навас, 84), Марсьяль (Эн Насири, 61), Эль Хаддади (Делейни, 61)
Динамо: Ливакович, Тео-Катерин (Лауритсен, 46), Сутало, Франьич, Боккай, Адеми, Гойак, Ристовски (Мохаррами, 76), Юрич (Эмрели, 57), Оршич, Петкович (Шпикич, 76)
Источник — Sport.ua
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