Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4. Сенсация в Германии. Видео голов и обзор игры

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» потерпела сенсационное поражение от «Рейнджерс» (2:4).
У гостей отличились Джеймс Тавернье, Альфредо Морелос и Джон Ланстрем. Автогол забил игрок хозяев поля Дан-Аксель Загаду.
У команды из Дортмунда голы на счету Джуда Беллингема и Рафаэла Геррейру. Ответная игра пройдет 24 февраля в Глазго.
Лига Европы. 1/16 финала
Боруссия Д (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:4
Голы: Таверньер, 38, пенальти (0:1). Морелос, 41 (0:2). Ландстрем, 49 (0:3). Беллингем, 51 (1:3). Загаду, 54, в свои ворота (1:4). Рафаэл Геррейру, 82 (2:4).
ГОЛ! 0:1. Таверньер, 38 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Морелос, 41 мин.
ГОЛ! 0:3. Ландстрем, 49 мин.
ГОЛ! 1:3. Беллингем, 51 мин.
ГОЛ! 1:4. Загаду, 54 мин (автогол)
ГОЛ! 2:4. Рафаэл Геррейру, 82 мин.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Альфредо Морелос (Глазго Рейнджерс).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Ландстрем (Глазго Рейнджерс).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Альфредо Морелос (Глазго Рейнджерс).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
Источник — Sport.ua
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