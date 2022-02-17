Боруссия Д
2 : 4
Глазго Рейнджерс
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4. Сенсация в Германии. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 17.02.2022 22:45
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Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4. Сенсация в Германии. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» потерпела сенсационное поражение от «Рейнджерс» (2:4).

У гостей отличились Джеймс Тавернье, Альфредо Морелос и Джон Ланстрем. Автогол забил игрок хозяев поля Дан-Аксель Загаду.

У команды из Дортмунда голы на счету Джуда Беллингема и Рафаэла Геррейру. Ответная игра пройдет 24 февраля в Глазго. 

Лига Европы. 1/16 финала

Боруссия Д (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:4

Голы: Таверньер, 38, пенальти (0:1). Морелос, 41 (0:2). Ландстрем, 49 (0:3). Беллингем, 51 (1:3). Загаду, 54, в свои ворота (1:4). Рафаэл Геррейру, 82 (2:4).

ГОЛ! 0:1. Таверньер, 38 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Морелос, 41 мин.

ГОЛ! 0:3. Ландстрем, 49 мин.

ГОЛ! 1:3. Беллингем, 51 мин.

ГОЛ! 1:4. Загаду, 54 мин (автогол)

ГОЛ! 2:4. Рафаэл Геррейру, 82 мин.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
54' ГОЛ ! Мяч забил Альфредо Морелос (Глазго Рейнджерс).
51' ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
49' ГОЛ ! Мяч забил Джон Ландстрем (Глазго Рейнджерс).
41' ГОЛ ! Мяч забил Альфредо Морелос (Глазго Рейнджерс).
38' ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).

Источник — Sport.ua

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