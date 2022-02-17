Шок в Дортмунде. Рейнджерс разобрались с Боруссией в матче Лиги Европы

«Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле не справилась с шотландским «Рейнджерс».
Немецкая команда уступила со счетом 2:4.
Лига Европы. 1/16 финала
Боруссия Дортмунд - Рейнджерс 2:4
Голы: Беллингхэм, 51, Геррейру, 82 - Тавернье, 38 (с пен), Морелос, 41, Лундстрам, 49, Загаду (в свои ворота), 54
Боруссия: Кобел, Аканджи (Шульц, 55), Хуммельс, Загаду, Геррейру, Дауд, Витсель (Рейна, 46), Брандт (Мукоко, 46), Ройс (Рейньер, 82), Беллингхэм, Мален (Тиггес, 68)
Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Джек (Камара, 86), Лундстрам, Арфилд (Сандс, 66), Кент, Арибо (Рэмзи, 86), Морелос
Источник — Sport.ua
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