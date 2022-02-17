Боруссия Д
2 : 4
Глазго Рейнджерс
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Шок в Дортмунде. Рейнджерс разобрались с Боруссией в матче Лиги Европы

Неожиданный исход встречи

  • 17.02.2022 21:39
  • 1534 просмотра
  • 1 комментарий
Шок в Дортмунде. Рейнджерс разобрались с Боруссией в матче Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле не справилась с шотландским «Рейнджерс».

Немецкая команда уступила со счетом 2:4.

Лига Европы. 1/16 финала

Боруссия Дортмунд - Рейнджерс 2:4
Голы: Беллингхэм, 51, Геррейру, 82 - Тавернье, 38 (с пен), Морелос, 41, Лундстрам, 49, Загаду (в свои ворота), 54

Боруссия: Кобел, Аканджи (Шульц, 55), Хуммельс, Загаду, Геррейру, Дауд, Витсель (Рейна, 46), Брандт (Мукоко, 46), Ройс (Рейньер, 82), Беллингхэм, Мален (Тиггес, 68)

Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Джек (Камара, 86), Лундстрам, Арфилд (Сандс, 66), Кент, Арибо (Рэмзи, 86), Морелос

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    Ivan Vismutenko, 17.02.2022 22:31
    0
    Нежданно. Пеналь + автогол = залог успеха.)
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