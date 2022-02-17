Дальше без украинок. Известны все полуфиналистки на турнире в Дубае

В четверг состоялись матчи 1/4 финала в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
Украинка Даяна Ястремская свой матч проиграла, завершив успешное выступление, которое началось еще в квалификации.
Дубай. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Алена Остапенко – Петра Квитова – 5:7, 7:5, 7:6(9)
Симона Халеп – Онс Жабер [8] – 6:4, 6:3
Нижняя часть сетки
Вероника Кудерметова – Жиль Тайхман [LL] – 6:2, 5:7, 6:4
Маркета Вондроушова [Q] – Даяна Ястремская [Q] – 7:5, 6:4
Дубай. Пары 1/2 финала
Алена Остапенко – Симона Халеп
Вероника Кудерметова – Маркета Вондроушова [Q]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.