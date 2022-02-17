Дальше без украинок. Известны все полуфиналистки на турнире в Дубае

Даяна Ястремская завершила выступление в 1/4 финала

  • 17.02.2022 21:17
  • 1505 просмотров
  • 1 комментарий
Дальше без украинок. Известны все полуфиналистки на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

В четверг состоялись матчи 1/4 финала в рамках турнира WTA 500 в Дубае.

Украинка Даяна Ястремская свой матч проиграла, завершив успешное выступление, которое началось еще в квалификации.

Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Алена Остапенко –  Петра Квитова – 5:7, 7:5, 7:6(9)
 Симона Халеп –  Онс Жабер [8] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

 Вероника Кудерметова –  Жиль Тайхман [LL] – 6:2, 5:7, 6:4
 Маркета Вондроушова [Q] –  Даяна Ястремская [Q] – 7:5, 6:4

Дубай. Пары 1/2 финала

 Алена Остапенко –  Симона Халеп
 Вероника Кудерметова –  Маркета Вондроушова [Q]

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 17.02.2022 21:24
    +1
    Едем дальше! Это Доха, ток не понимаю как Даяна восстановится, но поживем увидим.
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