Из России уезжать не хочет. Ракицкий может продолжить карьеру в Рубине

32-летний украинский футболист Ярослав Ракицкий, у которого в июне истекает контракт с «Зенитом», может сменить клуб, но остаться в российском чемпионате.

В настоящий момент Ракицкий ведет переговоры с «Зенитом» по новому контракту, но договоренности между сторонами по-прежнему нет.

Воспользоваться ситуацией может «Рубин», который заинтересован в услугах Ракицкого и знает о желании украинца остаться в российском чемпионате, даже в случае ухода из «Зенита».

По данным источника, нынешний оклад Ракицкого в «Зените» составляет 3 миллиона евро в год. В будущем питерцы не готовы платить украинцу столько и предложили Ярославу пойти на понижение зарплаты.

В «Зените» Ракицкий играет с января 2019 года, когда российский клуб выкупил защитника у «Шахтера» за 10 миллионов евро.