Из России уезжать не хочет. Ракицкий может продолжить карьеру в Рубине

Украинский защитник хочет остаться в российской Премьер-лиге

  • 17.02.2022 18:11
  • 3379 просмотров
  • 9 комментариев
Из России уезжать не хочет. Ракицкий может продолжить карьеру в Рубине
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

32-летний украинский футболист Ярослав Ракицкий, у которого в июне истекает контракт с «Зенитом», может сменить клуб, но остаться в российском чемпионате.

В настоящий момент Ракицкий ведет переговоры с «Зенитом» по новому контракту, но договоренности между сторонами по-прежнему нет.

Воспользоваться ситуацией может «Рубин», который заинтересован в услугах Ракицкого и знает о желании украинца остаться в российском чемпионате, даже в случае ухода из «Зенита».

По данным источника, нынешний оклад Ракицкого в «Зените» составляет 3 миллиона евро в год. В будущем питерцы не готовы платить украинцу столько и предложили Ярославу пойти на понижение зарплаты.

В «Зените» Ракицкий играет с января 2019 года, когда российский клуб выкупил защитника у «Шахтера» за 10 миллионов евро.

Источник — Спорт-Экспресс

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    bonv, 17.02.2022 18:16
    +15
    ніхто його в Україні і не чекає!
    Ссылка
    online
    Владислав Рейский, 17.02.2022 18:20
    +6
    bonv, 17.02.2022 18:16
    ніхто його в Україні і не чекає!
    Шахта?
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 17.02.2022 19:12
    +4
    Владислав Рейский, 17.02.2022 18:20
    Шахта?
    там есть Марлон за 12 млн. евро
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 17.02.2022 18:59
    +4
    Владислав Рейский, 17.02.2022 18:20
    Шахта?
    Та не, крутой дальний пас - это хорошо, но он медленный, много раз отпускал игроков, не читает игру. Да и с его зп.. во время его продали.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas, 17.02.2022 19:01
    +2
    Это бревно через которое голы влетают .
    Ссылка
    online
    BUCH, 17.02.2022 19:33
    +1
    Alexander Киев, 17.02.2022 18:59
    Та не, крутой дальний пас - это хорошо, но он медленный, много раз отпускал игроков, не читает игру. Да и с его зп.. во время его продали.
    Феся ты же писала, что это лэгенда))) а тут вдруг не надо... а чё так???
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    Иван Верещагин, 17.02.2022 19:45
    0
    Надо идти на понижение зп... он уже не тот...
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    online
    Trollface, 17.02.2022 19:39
    0
    Еготамнет.
    Ссылка
    online
    BUCH, 17.02.2022 19:31
    0
    я бы на месте кротов задумался
    хотя для Толика сепара это будет удар!!! Останутся оба душевных рашиста в зените, к гадалке не ходи, разве что их просто не выкинут
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