Понизят зарплату. Зенит предложил Ракицкому новый контракт

Украинский защитник пока не принял решения о своем будущем

  • 04.02.2022 21:11
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  • 1 комментарий
Понизят зарплату. Зенит предложил Ракицкому новый контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Питерский «Зенит» сделал предложение о продлении контракта 32-летнему украинскому защитнику Ярославу Ракицкому.

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — сказал источник.

Ракицкий защищает цвета «Зенита» с января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за €10 миллионов. В текущем сезоне Ярослав провел за российскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Текущий контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €6 миллионов.

Источник — Чемпионат

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 04.02.2022 21:14
    0
    Отец в Питере. Почему бы и нет.
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