Понизят зарплату. Зенит предложил Ракицкому новый контракт

Питерский «Зенит» сделал предложение о продлении контракта 32-летнему украинскому защитнику Ярославу Ракицкому.

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — сказал источник.

Ракицкий защищает цвета «Зенита» с января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за €10 миллионов. В текущем сезоне Ярослав провел за российскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Текущий контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €6 миллионов.