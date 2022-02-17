€1,2 миллиона в неделю. ПСЖ готов платить Мбаппе фантастическую зарплату

Парижский ПСЖ готов пойти на беспрецедентные меры для того, чтобы удержать в клубе 23-летнего французского бомбардира Килиана Мбаппе.

ПСЖ готов платить Мбаппе €1,2 миллиона в неделю, что приблизительно вдвое больше, чем футболист зарабатывает сейчас. Таким образом, Килиан станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что будущим летом Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.

В активе Мбаппе 53 матча за сборную Франции, где он забил 24 мяча.