€1,2 миллиона в неделю. ПСЖ готов платить Мбаппе фантастическую зарплату

Парижский клуб готов на все, чтобы удержать французского форварда

  • 17.02.2022 17:24
  • 1068 просмотров
  • 7 комментариев
€1,2 миллиона в неделю. ПСЖ готов платить Мбаппе фантастическую зарплату
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ готов пойти на беспрецедентные меры для того, чтобы удержать в клубе 23-летнего французского бомбардира Килиана Мбаппе.

ПСЖ готов платить Мбаппе €1,2 миллиона в неделю, что приблизительно вдвое больше, чем футболист зарабатывает сейчас. Таким образом, Килиан станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что будущим летом Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».

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Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.

В активе Мбаппе 53 матча за сборную Франции, где он забил 24 мяча.

Источник — Independent

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alex86 1, 17.02.2022 17:33
    +2
    С ума посходили похоже, столько проф. получают или копейки или просто небольшие $ и спасают жизни, что несоизмеримо важнее для всех и каждого, особенно когда припечет лично, а тут такой дисбаланс и за что, за пинание мяча?
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    online
    alefteev77, 17.02.2022 17:47
    +1
    1 гол забив Реалу і зразу такий космос. Хоча Євро-2021 Мбаппе провалив.
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    online
    Віталій Ткачук, 17.02.2022 17:46
    +1
    Шейхи з'їхали з глузду. Зачекайте, ви ще Реал не пройшли. Й так вливають космічні суми в свій клуб, а ЛЧ ніяк не підкоритися. Це й МС стосується.
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    online
    Trollface, 17.02.2022 17:55
    0
    Торгуй 2 ляма, для арабов не проблема.
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    online
    Ёкарный Бабай, 17.02.2022 17:46
    0
    Dreifus, 17.02.2022 17:37
    Попробуй попинать на такую зарплату.
    Это рынок. Есть люди готовые платить за пинание мяча такие деньги - они платят. А вот за каменты на спортуа они платить не готовы - потому новостей про алекс86 и нет.
    Да не рынок, а рекламные проекты этих стран. Катар и ОАЭ спокойно отбивают баснословные зарплаты футболистам на инвестициях в их экономики. На данный момент экономика Дубая состоит из продажи нефти и газа только на 6%, а остальное это - туризм и девелопмент. Нефтегазовый мешок здорового человека, в общем.
    Ссылка
    online
    Dreifus, 17.02.2022 17:37
    0
    Alex86 1, 17.02.2022 17:33
    С ума посходили похоже, столько проф. получают или копейки или просто небольшие $ и спасают жизни, что несоизмеримо важнее для всех и каждого, особенно когда припечет лично, а тут такой дисбаланс и за что, за пинание мяча?
    Попробуй попинать на такую зарплату.
    Это рынок. Есть люди готовые платить за пинание мяча такие деньги - они платят. А вот за каменты на спортуа они платить не готовы - потому новостей про алекс86 и нет.
    Ссылка
    Maxcrimea10, 17.02.2022 17:37
    0
    Пока не исчезнут все нефтегазовые мешки, так и будет
    Ссылка
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