€1,2 миллиона в неделю. ПСЖ готов платить Мбаппе фантастическую зарплату

Парижский ПСЖ готов пойти на беспрецедентные меры для того, чтобы удержать в клубе 23-летнего французского бомбардира Килиана Мбаппе.
ПСЖ готов платить Мбаппе €1,2 миллиона в неделю, что приблизительно вдвое больше, чем футболист зарабатывает сейчас. Таким образом, Килиан станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Ранее сообщалось, что будущим летом Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».
Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач.
Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.
В активе Мбаппе 53 матча за сборную Франции, где он забил 24 мяча.
Источник — Independent
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