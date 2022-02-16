МБАППЕ, MVP игры против Реала: «В таких матчах приходится много бегать»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший лучшим игроком матча, прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором он забил единственный гол в конце игры:

«Мы готовимся к таким важным вечерам, потому что мечтаем о таких матчах. Мы хотели победить, и болельщики гнали нас вперед. Мы очень довольны этим небольшим преимуществом, но впереди еще ответный матч, а до этого нам предстоит сыграть в чемпионате.

В таких матчах приходится много бегать. Мы должны бережнее относиться к своим моментам. Мы могли забить раньше, но нам не повезло, однако теперь у нас есть небольшое преимущество перед ответной встречей, так что мы счастливы.

Хочу поблагодарить болельщиков. Знаем, что подтекст был непростым. Они были не слишком довольны нашей игрой в последние недели. И у них были на то причины. Мы должны уважать это, но сегодня у нас не было ощущения, что они были против нас. Болельщики были с нами на протяжении всего матча. Мы были этому очень рады и продолжим их радовать».

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 90+4 мин.