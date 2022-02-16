МБАППЕ, MVP игры против Реала: «В таких матчах приходится много бегать»

Форвард «ПСЖ» забил единственный гол в конце игры 1/8 финала ЛЧ

  • 16.02.2022 05:37
  • 58 просмотров
  • 0 комментариев
МБАППЕ, MVP игры против Реала: «В таких матчах приходится много бегать»
© УЕФА. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший лучшим игроком матча, прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором он забил единственный гол в конце игры:

«Мы готовимся к таким важным вечерам, потому что мечтаем о таких матчах. Мы хотели победить, и болельщики гнали нас вперед. Мы очень довольны этим небольшим преимуществом, но впереди еще ответный матч, а до этого нам предстоит сыграть в чемпионате.

В таких матчах приходится много бегать. Мы должны бережнее относиться к своим моментам. Мы могли забить раньше, но нам не повезло, однако теперь у нас есть небольшое преимущество перед ответной встречей, так что мы счастливы.

Хочу поблагодарить болельщиков. Знаем, что подтекст был непростым. Они были не слишком довольны нашей игрой в последние недели. И у них были на то причины. Мы должны уважать это, но сегодня у нас не было ощущения, что они были против нас. Болельщики были с нами на протяжении всего матча. Мы были этому очень рады и продолжим их радовать».

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 90+4 мин.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности