ФОТО. Шапаренко присоединился к Динамо на сборе в Турции

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко присоединился к столичному клубу на сборе в Турции.
Отметим, что у Николая был положительный результат теста на COVID-19, из-за чего он оставался в Киеве на самоизоляции.
Сегодня «Динамо» проводит матч против латвийской «Валмиеры».
Источник — ФК Динамо Киев
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