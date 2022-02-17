ФОТО. Шапаренко присоединился к Динамо на сборе в Турции

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко присоединился к столичному клубу на сборе в Турции.



Отметим, что у Николая был положительный результат теста на COVID-19, из-за чего он оставался в Киеве на самоизоляции.



Сегодня «Динамо» проводит матч против латвийской «Валмиеры».