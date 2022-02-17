За что купили, за то не продадим. 10 топ-трансферов в истории Порту

Так зарабатывать на трансферах, как это умеет делать «Порту», наверное, не удастся никому в ближайшее время. Дело в том, что португальский гранд не собирается отступать от своей философии ведения трансферных дел: купить или подготовить собственного воспитанника с целью в будущем выгодно перепродать и пополнить свой бюджет. Свежий пример дальновидности и профессионализма менеджмента «драконов» – продажа за 45 миллионов евро в «Ливерпуль» Луиса Диаса. При том, что три года назад за него было заплачено чуть более семи миллионов. Знаем, что считать чужие деньги не очень корректно, но сегодня мы отойдем от этого правила, упомянув 10 самых удачных трансферов в истории мастеров купли-продажи футболистов.

Рикарду Карвалью

Покупка: воспитанник клуба

Продажа: 30 млн. евро (2004, «Челси»)

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Первым многомиллионным трансфером во времена многолетнего президентства в «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошты (на должности с 1982 года) стал переезд в стан «Челси» в 2004 году Рикарду Карвалью. Воспитанник «драконов» за шесть лет карьеры в Лондоне оправдал потраченные на него 30 миллионов евро, выиграв с «пенсионерами» за этот период 10 разнообразных трофеев, из них три чемпионства в АПЛ.

Что интересно в том сезоне «Порту», кроме этого трансфера, «провернул» еще ряд чуть менее денежных сделок. Так, за 21 миллион евро в «Барселону» перешел Деку и на миллион меньше «сине-белые» получили за Паулу Феррейру, который «за компанию» с Рикарду Карвалью перебрался на Туманный Альбион в команду Жозе Моуринью.

Андерсон Оливейра

Покупка: 8 млн. евро (2005, «Гремио»)

Продажа: 31.5 млн. евро (2007, «Манчестер Юнайтед»)

Получив в 2004 году впервые такие сумасшедшие деньги за трансферы, «драконы» в следующем сезоне начали пачками скупать малоизвестных игроков, среди которых был 17-летний вундеркинд из «Гремио» Андерсон Оливейра. Его «Порту» приобрел за немалую сумму, как для тинейджера – 8 миллионов евро. Бразилец за два года в Португалии был в основном игроком замены и вряд ли боссы «сине-белых» ждали в ближайшее время какой-либо финансовой выгоды по трансферу молодого таланта. Вдобавок, в сезоне 2006/07 он сломал ногу и выбыл из игры на долгих 5 месяцев. Казалось бы, выбросили 8 миллионов коту под хвост, но неожиданно на горизонте появился денежный «Манчестер Юнайтед», увидевший в молодом хавбеке будущую звезду мирового футбола. «Манкунианцы» предложили за бразильца просто сумасшедшую сумму: 31,5 миллиона евро и португальцы, потирая руки, с большим удовольствием избавились от склонного к травмам таланта.

Радамель Фалькао

Покупка: 5,5 млн. евро (2009, «Ривер Плейт»)

Продажа: 40 млн. евро (2011, «Атлетико»)

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В июле 2009 года «Порту» приобрел за 5,5 миллионов евро форварда аргентинского «Ривер Плейт» Радамеля Фалькао. 23-летний колумбиец сразу показал бразильцу Халку, купленному год назад за 19 миллионов евро, как следует действовать на острие атаки настоящему форварду. В первом же сезоне он стал лучшим снайпером Примейры с 25 мячами и помог «драконам» завоевать золотые награды. Интересно, что в следующем первенстве уже Халк перенял лавры главного бомбардира команды и чемпионата, забив 23 гола, тогда как Радомель отличился 16-ю. Неудивительно, что результативный южноамериканец привлек своей игрой внимание более солидных европейских клубов. Наиболее назойливым в борьбе за нападающего был мадридский «Атлетико». «Матрасники» не пожалели отдать за колумбийца 40 миллионов евро и, похоже, не жалели по этому поводу, ведь в течение двух сезонов в Мадриде форвард забил 62 мяча в 68 матчах Примеры. Кроме этого, испанцы в дальнейшем еще и заработали на нем, продав в 2013 году в «Монако» за более чем 60 миллионов европейской валюты.

Халк

Покупка: 19 млн. евро (2008, «Токио Верди»)

Продажа: 40 млн. евро (2012, «Зенит»)



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О бразильце Халке мы упоминали выше. Этот фактурный форвард перешел в ряды «Порту» в 2008 году из японского «Токио Верди» за 19 миллионов евро. К тому же «сине-белые» никогда не решались вкладываться в такие приобретения, и именно бразилец стал первым подобным опытом. В первые два сезона владельцы «драконов» кусали локти из-за этого трансфера, ведь Халк за два года в футболке «Порту» забил всего 19 мячей в 74 матчах. Впрочем, на третий год своего пребывания в Португалии выстрелил и даже выиграл снайперскую гонку Примейры (23 мяча).

Удачные выступления в чемпионате и еврокубках помогли менеджменту «драконов» и на данном трансфере заработать дивиденды. Спасибо португальцам стоит сказать питерскому «Зениту». «Газпромовцы» отгрузили из своего кармана за трансфер бразильца более 60 миллионов евро, из них 40 ушли на счет португальского гранда. Тем самым «бело-синие» полностью отбили потраченные средства на свое самое дорогое приобретение в истории на то время.

Хамес Родригес

Покупка: 5,1 млн. евро (2010, «Банфилд»)

Продажа: 45 млн. евро (2011, «Атлетико»)



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Боссы «Порту», ​​довольные сотрудничеством с Радамелем Фалькао, решили еще раз попытаться заработать на игроке из Колумбии. Их взгляд пал на 19-летнего таланта Хамеса Родригеса из аргентинского «Банфилда». Как и его звездному предшественнику-земляку, хавбеку удалось сделать себе имя в Европе в футболке «драконов». За три сезона в Португалии Хамес получил 8 трофеев, включая три чемпионства в Примейре и выигрыш Лиги Европы.

В 2013 году, опираясь на финансовые возможности российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, на трансферный рынок вышел «Монако», сделавший заманчивое предложение «Порту» по Хамесу Родригесу. В итоге стороны сошлись на сумме в 45 миллионов евро. Этот трансфер на то время стал самым дорогим не только в истории французского клуба, но и в истории Лиги 1. Интересно, что через неделю эти лавры у земляка забрал Радамель Фалькао, за которого «монегаски» отгрузили на 15 миллионов евровалюты больше.

Эльяким Мангала

Покупка: 6.75 млн. евро (2011, «Стандард»)

Продажа: 45 млн. евро (2014, «Манчестер Сити»)

В 2011 году руководство Порту выделило почти 7 миллионов евро на приобретение французского игрока бельгийского «Стандарда» Эльякима Мангала. Малоизвестный центрбек не сразу заиграл в чемпионате Португалии, проведя всего 7 матчей в Примейре в сезоне 2011/12. В итоге это не помешало ему примерить золотые награды португальского первенства и поднять над головой Суперкубок. В следующих двух чемпионатах француз стал игроком основы «сине-белых», и без него было трудно представить защиту португальского гранда, который возглавлял в конце сезона 2013/14 будущий тренер «Шахтера» Луиш Каштру. Неудивительно, что на игру этого длинноногого центрального защитника обратил внимание состоятельный «Манчестер Сити». Торги продолжались недолго, и в августе 2014 года казна «Порту» пополнилась на уже привычные 45 миллионов евро.

Андре Силва

Покупка: воспитанник клуба

Продажа: 38 млн. евро (2017, «Милан»)



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Нынешний игрок «Лейпцига» и сборной Португалии начинал свою карьеру именно в составе «Порту», ​​но дебютировал в основном составе поздно: в 21-летнем возрасте. В принципе, это не помешало высоченному центрфорварду за два года дойти до того уровня, когда команда могла с легкостью его отпустить. Еще бы, за Андре Силву итальянский «Милан» не пожалел выложить 38 миллионов евро. Это при том, что больших средств «драконы» на его подготовку не тратили и по зарплате он не был среди фаворитов в команде. Как бы то ни было, а опытный президент клуба Жорже Нуну Пинту да Кошта в очередной раз, не сильно вложив, сумел снова получить немалую прибыль.

Эдер Милитан

Покупка: 7 млн. евро (2018, «Сан-Паулу»)

Продажа: 50 млн. евро (2019, «Реал»)

Очередным новичком «Порту», ​​который принес клубу многомиллионную прибыль, стал Эдер Милитан. В 2018 году этот бразилец за совершенно не заоблачную сумму в 7 миллионов евро перебрался в Португалию, подписав с «драконами» пятилетний контракт. Никто тогда не подозревал, что этот игрок поиграет в Примейре всего один сезон. Похоже, его игра так поразила боссов мадридского «Реала», что они решили любой ценой переманить бразильского защитника в столицу Испании. «Галактикос», недолго думая, предложили 50 миллионов евро за игрока. Наставник «сине-белых» Сержиу Консейсау не очень возражал, ведь в защите у него и так было три довольно мастеровитых соотечественника Эдера. Летом 2019 года тот собрал чемоданы и перебрался в Мадрид, где является ключевым игроком в центре защиты команды Карло Анчелотти.

Фабиу Сильва

Покупка: воспитанник клуба

Продажа: 40 млн. евро (2020, «Вулверхэмптон»)

Фабиу Сильва – еще один воспитанник клубной академии «Порту» из нашего списка, который принес своему клубу многомиллионный бонус, не проведя за него и несколько лет в профессионалах. Лишь один сезон на взрослом уровне понадобилось 17-летнему тинейджеру, чтобы о нем заговорили в Европе. И это при том, что показатели, как для форварда, у него были крайне посредственные – всего 1 гол в 12 матчах. Впрочем, скорее всего, их поразила игра этого парня за разнообразные сборные Португалии, где он набил немало мячей. Но на Фабиу обратил внимание не какой-нибудь гранд европейского футбола, а середняк АПЛ – «Вулверхэмптон». «Волки», владельцем которых является китайская финансово-промышленная группа «Fosun International», выполнили пожелания главного тренера команды, португальца Бруну Лаже, и не пожалели выложить за молодого таланта 40 миллионов евро. А «Порту», ​​кроме солидной суммы на свой счет, получит большие бонусы в случае дальнейших трансферов своего воспитанника.

Луис Диас

Покупка: 7,22 млн. евро (2019, «Атлетико Хуниор»)

Продажа: 45 млн. евро (2022, «Ливерпуль»)



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Похоже, в 2019 году руководство «Порту» вспомнило, что давненько не зарабатывало на колумбийских игроках, и подписало американского вингера из «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса. За креативного футболиста выложили привычные 7 миллионов евро. За три сезона, проведенных в команде Сержиу Консейсау, Луис Диас зарекомендовал себя хорошим мастером заключительных ударов. В нынешнем сезоне на его счету 14 точных выстрелов в 18 матчах чемпионата Португалии и по этому показателю он занимает второе место в списке снайперов Примейры после Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Кто знает, возможно, колумбиец и сразился бы за титул лучшего бомбардира португальского первенства, но 30 января «Ливерпуль» согласовал с «Порту» все детали по трансферу вингера в стан мерсисайдцев. За игрока «драконы» выторговали уже привычные 45 миллионов евро и еще 20 прописаны в сделке в качестве всевозможных бонусов.