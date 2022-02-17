Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Гвадалахаре, который состоится на следующей неделе.
В квалификации была заявлена и Даяна Ястремская, но в связи с удачным выступлением в Дубае она там не сыграет.
Отметим, что Леся выигрывала два титула WTA на соревнованиях в Мексике, но делала это в Акапулько.
Призовой фонд турнира под названием «Abierto Zapopan» составляет $239,477.
Источник — Twitter
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