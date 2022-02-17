Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Гвадалахаре

Леся сыграет на соревнованиях в Мексике

  • 17.02.2022 15:38
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  • 1 комментарий
Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Гвадалахаре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Гвадалахаре, который состоится на следующей неделе.
 
В квалификации была заявлена и Даяна Ястремская, но в связи с удачным выступлением в Дубае она там не сыграет.
 
Отметим, что Леся выигрывала два титула WTA на соревнованиях в Мексике, но делала это в Акапулько.
 
Призовой фонд турнира под названием «Abierto Zapopan» составляет $239,477.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
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    Spectra, 17.02.2022 15:46 (изменен)
    +1
    Даяна, могла получит место в основной сетки, если бы сегодня выиграла, но походу после такого удачного турнира, нет желания, ждём Даяну в Монтерее или уже на Индиане. А Леси пора возвращаться после болезни, нужно добить сотку!
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