Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Гвадалахаре, который состоится на следующей неделе.



В квалификации была заявлена и Даяна Ястремская, но в связи с удачным выступлением в Дубае она там не сыграет.



Отметим, что Леся выигрывала два титула WTA на соревнованиях в Мексике, но делала это в Акапулько.



Призовой фонд турнира под названием «Abierto Zapopan» составляет $239,477.