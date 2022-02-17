Олег ДУЛУБ: «В этот раз поля в Турции удивили своим низким качеством»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о состоянии полей в Турции.

«Именно из-за ненастья, впервые на моей памяти состояние футбольных полей для тренировок и проведения контрольных матчей было низкого качества. Несколько моих подопечных не избежали повреждений именно из-за кочковатых газонов, к счастью, незначительных. Конечно, досадно, ибо хотелось в надлежащих условиях наигрывать связи, тем более, что на этот раз у нас была большая группа новобранцев. Я же не привез на сбор легкоатлетов», - сказал Дулуб.

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