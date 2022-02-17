Динамо назвало соперника на сборах в Турции

Четвертым соперником киевского «Динамо» в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет ташкентский клуб «Пахтакор» (Узбекистан).

Контрольная встреча с чемпионом прошлого сезона чемпионата Узбекистана состоится в субботу, 19 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что до этого «Динамо» в Турции обыграло «Инджию» (4:0) и «Кайрат» (4:0).