Динамо назвало соперника на сборах в Турции

Киевляне сыграют с «Пахтакором»

  • 17.02.2022 12:56
  • 527 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо назвало соперника на сборах в Турции
© ФК Динамо Киев

Четвертым соперником киевского «Динамо» в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет ташкентский клуб «Пахтакор» (Узбекистан).

Контрольная встреча с чемпионом прошлого сезона чемпионата Узбекистана состоится в субботу, 19 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что до этого «Динамо» в Турции обыграло «Инджию» (4:0) и «Кайрат» (4:0).

Не Олимпийский? Динамо может провести все домашние матчи на своем стадионе
Читайте также
Не Олимпийский? Динамо может провести все домашние матчи на своем стадионе

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности