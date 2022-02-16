Не Олимпийский? Динамо может провести все домашние матчи на своем стадионе

Киевский клуб готов отказаться от игр на главной арене Украины

  • 16.02.2022 14:30
  • 1249 просмотров
  • 20 комментариев
Не Олимпийский? Динамо может провести все домашние матчи на своем стадионе
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» первые два весенних матча в УПЛ против «Ингульца» (26 февраля) и «Десны» (6 марта) проведет в Киеве на своем клубном стадионе им. В. Лобановского. С такой просьбой к столичному клубу обратились их соперники, которые по календарю должны были принимать киевлян на своих аренах, однако не смогли их подготовить к возобновлению чемпионата.

«Динамо» рассматривает возможность все оставшиеся домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК «Олимпийский».

Ранее стало известно, что на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 2 марта состоится матч Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским «Спортингом».

Стало известно, когда и где Динамо U-19 сыграет со Спортингом
Читайте также
Стало известно, когда и где Динамо U-19 сыграет со Спортингом

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78, 16.02.2022 14:37
    +4
    не вижу смысла играть ДК на НСК игры УПЛ, ибо в Киеве на матчи УПЛ много людей не ходят
    Ссылка
    online
    LFC, 16.02.2022 14:50
    +3
    =🐅=, 16.02.2022 14:45
    Есть родной стадион. Что ещё надо?
    Стадион имени Владимира Бойко (укр. Стадіон імені Володимира Бойко) — многофункциональный стадион в Мариуполе. Вместимость 12 680 мест, из них крытых — 8605.

    Почему кроты не играют на родном стадионе по месту прописке? У бразильцев жимжим?
    Ссылка
    =🐅=, 16.02.2022 14:45
    +3
    Есть родной стадион. Что ещё надо?
    Ссылка
    online
    LFC, 16.02.2022 14:53 (изменен)
    +2
    Aleks04, 16.02.2022 14:51
    Макс, а тебе самому приятно, когда Шахтёр играет на стадионе злейшего врага и против твоей команды болеет 90% зрителей?
    Судя по тому как их активно по 10 раз в день выпиливают с сайта они и шахтер привыкли к унижениям!
    Ссылка
    online
    Aleks04, 16.02.2022 14:51
    +2
    Maks--крот___, 16.02.2022 14:37
    Правильно ,нечего своими бревнами развпятилетним ,топтать стадион Шахтёра
    Макс, а тебе самому приятно, когда Шахтёр играет на стадионе злейшего врага и против твоей команды болеет 90% зрителей?
    Ссылка
    online
    LFC, 16.02.2022 14:51 (изменен)
    +2
    Xозяин ботвы, 16.02.2022 14:51
    Кипр ждёт свою команду
    Шахтер Scm Limited Cyprus (Мариуполь) - когда там вылет а?
    Ссылка
    online
    leccinum, 16.02.2022 14:48
    +2
    Xозяин ботвы, 16.02.2022 14:47
    На Кипре ?
    в Мариуполе
    Ссылка
    Умник, 16.02.2022 14:38
    +2
    Maks--крот___, 16.02.2022 14:37
    Правильно ,нечего своими бревнами развпятилетним ,топтать стадион Шахтёра
    А финансово выгодно удерживать когда на стадион ходят 4000?
    Ссылка
    online
    leccinum, 16.02.2022 14:59
    +1
    Aleks04, 16.02.2022 14:51
    Макс, а тебе самому приятно, когда Шахтёр играет на стадионе злейшего врага и против твоей команды болеет 90% зрителей?
    а он крот-мазохист
    Ссылка
    online
    LFC, 16.02.2022 14:56
    +1
    Maks--крот___, 16.02.2022 14:39
    Не ваши проблемы
    Что такое питон?
    Ссылка
    online
    LFC, 16.02.2022 14:49
    +1
    Xозяин ботвы, 16.02.2022 14:47
    На Кипре ?
    Scm Limited Cyprus арены еще нет так что подгавкивайте и валите играть в марик
    Ссылка
    Умник, 16.02.2022 14:37
    +1
    Жаль из за ландшафта нельзя реконструировать
    Ссылка
    online
    leccinum, 16.02.2022 15:00
    0
    Maks--крот___, 16.02.2022 14:39
    Не ваши проблемы
    то есть, если что, подкинешь деньжат Ахметову?
    Ссылка
    online
    leccinum, 16.02.2022 14:49
    0
    axylinam, 16.02.2022 14:41
    Если Ингулец и Десна не могут свои футбольные поля подготовить к началу второго круга- им нужно влепить технарь, а то детский сад какой то получается
    интересно глянуть, какой у них в заявке на чемпионат резервный стадион указан
    Ссылка
    =🐅=, 16.02.2022 14:48
    0
    axylinam, 16.02.2022 14:41
    Если Ингулец и Десна не могут свои футбольные поля подготовить к началу второго круга- им нужно влепить технарь, а то детский сад какой то получается
    От Чернигова до эрэф по прямой 74 км. Так что Десна должна постоянно играть на Динамо.
    Ссылка
    online
    Xозяин ботвы, 16.02.2022 14:47
    -3
    =🐅=, 16.02.2022 14:45
    Есть родной стадион. Что ещё надо?
    На Кипре ?
    Ссылка
    online
    axylinam, 16.02.2022 14:41
    -3
    Если Ингулец и Десна не могут свои футбольные поля подготовить к началу второго круга- им нужно влепить технарь, а то детский сад какой то получается
    Ссылка
    online
    Xозяин ботвы, 16.02.2022 14:51
    -5
    Кипр ждёт свою команду
    Ссылка
    online
    Maks--крот___, 16.02.2022 14:37
    -5
    Правильно ,нечего своими бревнами развпятилетним ,топтать стадион Шахтёра
    Ссылка
    online
    Maks--крот___, 16.02.2022 14:39
    -6
    Умник, 16.02.2022 14:38
    А финансово выгодно удерживать когда на стадион ходят 4000?
    Не ваши проблемы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности