Не Олимпийский? Динамо может провести все домашние матчи на своем стадионе

Киевское «Динамо» первые два весенних матча в УПЛ против «Ингульца» (26 февраля) и «Десны» (6 марта) проведет в Киеве на своем клубном стадионе им. В. Лобановского. С такой просьбой к столичному клубу обратились их соперники, которые по календарю должны были принимать киевлян на своих аренах, однако не смогли их подготовить к возобновлению чемпионата.

«Динамо» рассматривает возможность все оставшиеся домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК «Олимпийский».

Ранее стало известно, что на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 2 марта состоится матч Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским «Спортингом».