Анчелотти будет уволен, если Реал не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов

Тренеру не простят еще одно поражение от парижан

  • 17.02.2022 11:27
  • 712 просмотров
  • 3 комментария
Анчелотти будет уволен, если Реал не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вскоре может быть уволен из мадридского клуба.

Как сообщает источник, руководство «сливочных» готово расторгнуть контракт с тренером, если команда не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов.

Отмечается, что на смену Анчелотти боссы «Реала» готовы пригласить текущего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Напомним, первый матч ПСЖ – «Реал» завершился со счетом 1:0.

Источник — The Independent

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 17.02.2022 11:32
    +1
    странно, раньше для них внутренний чемп был главнее
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    euro2012_za_2012euro, 17.02.2022 11:51
    0
    Или тренер ПСЖ будет уволен
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    online
    alefteev77, 17.02.2022 11:51
    0
    Там не только проблема с тренером. Как раз Анчелотти нормально поднял Реал в чемпионате. Там проблемы с игроками есть на фоне Ливерпуля или ПСЖ: защитой, ротацией, нападением.
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