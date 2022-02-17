Анчелотти будет уволен, если Реал не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вскоре может быть уволен из мадридского клуба.
Как сообщает источник, руководство «сливочных» готово расторгнуть контракт с тренером, если команда не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов.
Отмечается, что на смену Анчелотти боссы «Реала» готовы пригласить текущего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.
Напомним, первый матч ПСЖ – «Реал» завершился со счетом 1:0.
Источник — The Independent
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