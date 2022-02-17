Погба готов перейти из Манчестер Юнайтед в другой клуб АПЛ

Хавбек открыт для разных вариантов продолжения карьеры

  • 17.02.2022 11:17
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Погба готов перейти из Манчестер Юнайтед в другой клуб АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. Клуб уже практически смирился с потерей французского хавбека.

Раньше главными претендентами на Погба считались «Реал» Мадрид и ПСЖ. Теперь же, как сообщают английские СМИ, хавбек готов рассмотреть предложения других клубов АПЛ. Но их может отпугнуть зарплата 28-летнего француза в 200 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне на счету Погба 1 гол и 8 ассистов в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро.

Источник — The Telegraph

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