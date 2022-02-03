Уйдет в Реал. В Манчестер Юнайтед смирились с потерей Погба

Хавбек летом станет свободным агентом

  • 03.02.2022 23:55
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Уйдет в Реал. В Манчестер Юнайтед смирились с потерей Погба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

В «Манчестер Юнайтед» смирились с потерей Поля Погба и больше не будут пытаться удерживать хавбека. В конце сезона 28-летнйи француз станет свободным агентом.

Сам Погба твердо намерен перейти в мадридский «Реал». Ранее сообщалось о том, что самым реалистичным вариантом продолжения карьеры для него является ПСЖ.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 7 ассистов в 13 матчах во всех турнирах.

Источник — ESPN

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