Самый реалистичный вариант. Погба может продолжить карьеру в ПСЖ

Французскому хавбеку «Манчестер Юнайтед» разрешено вести переговоры с другими клубами

  • 12.01.2022 14:19
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Самый реалистичный вариант. Погба может продолжить карьеру в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в парижском ПСЖ.

«Ювентус» и «Реал» также интересуются футболистом, чей контракт с «красными дьяволами» истекает будущим летом, но ПСЖ является наиболее реалистичным и привлекательным вариантом для Погба.

До завершения контракта Погба с «Манчестер Юнайтед» осталось менее полугода, хавбек уже официально может вести переговоры с потенциальными работодателями.

Погба защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Поль провел за английскую команду 13 матчей во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач. Сейчас игрок восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Ориентировочная стоимость Погба составляет €55 миллионов.

Источник — L'Equipe

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