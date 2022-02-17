Йозуа КИММИХ: «Мы были недостаточно заряжены на борьбу»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (ничья 1:1):
«В первом тайме мы были недостаточно заряжены на борьбу за подборы, что позволяло «Зальцбургу» создавать остроту на контратаках. После перерыва мы лучше контролировали ход встречи и оказывали на соперника большее давление. В концовке мы получили ничью, и я считаю это хорошим результатом».
Источник — УЕФА
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