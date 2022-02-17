МАРКЕВИЧ: «В матче с Шахтером игроки показали высокий уровень мотивации»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями после победы его команды над «Шахтером» (2:1) в рамках товарищеского матча.

– Перед матчем с «Шахтером» у нас была игра с «Астаной». Было важно увидеть, как ребята смогут после такой тяжёлой игры настроиться. Мотивация всегда должна быть на уровне. Сложно было удерживать ее два дня подряд.

– Кухарук забил в этом матче. Каким вы видите его будущее в вашей команде?

– Я думаю, что он станет частью нашей семьи, - сказал Маркевич.