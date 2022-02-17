МАРКЕВИЧ: «В матче с Шахтером игроки показали высокий уровень мотивации»

Наставник «Мариуполя» остался доволен самоотдачей подопечных

  • 17.02.2022 10:38
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  • 1 комментарий
МАРКЕВИЧ: «В матче с Шахтером игроки показали высокий уровень мотивации»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями после победы его команды над «Шахтером» (2:1) в рамках товарищеского матча.

– Перед матчем с «Шахтером» у нас была игра с «Астаной». Было важно увидеть, как ребята смогут после такой тяжёлой игры настроиться. Мотивация всегда должна быть на уровне. Сложно было удерживать ее два дня подряд.

– Кухарук забил в этом матче. Каким вы видите его будущее в вашей команде?
– Я думаю, что он станет частью нашей семьи, - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Станіслав Б'ялковський, 17.02.2022 11:21
    0
    Яка мотивація? Домовилися як мають зіграти...от хай у чемпіонаті Маріуполь переможе Шахтар
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