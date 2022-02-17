Аталанта – Олимпиакос. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/16 финала «Аталанта» – «Олимпиакос».

«Это будет интересное противостояние играющих и творческих команд, которые планировали играть в Лиге чемпионов. Но получилось, что они продолжают играть в Лиге Европы.

9-го декабря 2021 года бергамаски у себя дома неожиданно уступили 2:3 «Вильярреалу», который и прошел в плей-офф ЛЧ. От этого результата «Аталанта» до сих пор не может отойти. В предыдущих пяти матчах они дважды проиграли и трижды сыграли вничью. Обычно очень результативно играющая «Аталанта» в этих пяти играх забила всего четыре мяча, пропустив при этом шесть. Это я еще не говорю о нулевой ничьей с «Дженоа». А также стоит обратить внимание на пропущенные в компенсированное время мячи от «Фиорентины» и «Ювентуса». Стает понятно, что «Аталанте» нужны серьезные поправки в ряде игровых моментов. Но это проблемы Гасперини, так как он отвечает за результат. Из позитива в игре команды из Бергамо выделю гол нашего Руслана Малиновского в ворота «Старой Синьоры» и переход в «Аталанту» из «Сассуоло» ивуарийского сборника Жереми Бога.

У греческого именитого клуба во внутреннем чемпионате все очень хорошо. После 22 туров «Олимпиакос» на 9 очков опережает ПАОК и еще ни разу не проиграл. В групповом раунде Лиги Европы команда из Пирея финишировала второй вслед за «Айнтрахтом». Возглавляет «Олимпиакос» португалец Педру Мартинш, который уже 3,5 года тренирует эту команду. Зимой ряды греческой команды пополнил опытный Костас Манолас. ИЗ ПСЖ пришел француз Фадига. Вратарь у них чех Томаш Вацлик. Выделю еще опытного защитника сборной Греции Сократиса, французского полузащитника М’Вилу. А опытного француза Матье Вальбуэна дополнительно представлять не нужно, так как 52 игры за сборную Франции говорят сами за себя. И остальные ребята успешно защищают цвета различных национальных сборных. Очень хороший состав у «Олимпиакоса». Соперник у «Аталанты» очень достойный и требует максимальной концентрации всего коллектива.

Безусловно, что уровень итальянской Серии А очень высок. Поэтому, на мой взгляд, в домашнем матче победу одержит «Аталанта». Неплохо бы им получить то преимущество, которое позволит рационально действовать в ответном матче в гостях. А мы прекрасно знаем, какая поддержка в Греции. Я уверен, что Руслан Малиновский будет одним из лидеров команды в этих матчах. Вероятно, что он забьет и отдаст голевую передачу или передачи. Пожелаем ему и «Аталанте» удачи», - сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Олимпиакос» состоится 17 февраля. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.