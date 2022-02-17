Диего СИМЕОНЕ: «После поражений всегда больно»

Наставник «Атлетико» - о поражении от «Леванте»

  • 17.02.2022 07:22
  • 97 просмотров
  • 0 комментариев
Диего СИМЕОНЕ: «После поражений всегда больно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал поражение 0:1 от «Леванте» в матче 21-го тура Ла Лиги:

«Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошее положение в Ла Лиге. Придется приложить вдвойне больше усилий, чтобы исправить эту ситуацию. После поражений всегда больно. После падений всегда больно и тяжело.

В раздевалке сегодня было тихо. Завтра мы поговорим об этом и выясним, что они чувствуют, а я им расскажу, что думаю я.

Многие могут подумать, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова – это скучно. Мы не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат.

Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед с холодной головой. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались».

Источник — AS

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности