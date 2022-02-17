Диего СИМЕОНЕ: «После поражений всегда больно»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал поражение 0:1 от «Леванте» в матче 21-го тура Ла Лиги:

«Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошее положение в Ла Лиге. Придется приложить вдвойне больше усилий, чтобы исправить эту ситуацию. После поражений всегда больно. После падений всегда больно и тяжело.

В раздевалке сегодня было тихо. Завтра мы поговорим об этом и выясним, что они чувствуют, а я им расскажу, что думаю я.

Многие могут подумать, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова – это скучно. Мы не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат.

Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед с холодной головой. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались».