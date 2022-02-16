21-й тур
Атлетико Мадрид
0 : 1
Леванте
16.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Атлетико потерпел дома неожиданное поражение от аутсайдера Леванте

Единственный мяч забил Гонсало Мелеро на 54-й минуте

  • 16.02.2022 22:35
  • 411 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Атлетико потерпел дома неожиданное поражение от аутсайдера Леванте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» неожиданно уступил «Леванте» (0:1).

Единственный мяч забил Гонсало Мелеро на 54-й минуте.

«Леванте» набрал 14 очков и занимает последнее, 20-е место. У «Атлетико» 39 очков и 4-я позиция в Ла Лиге.

Ла Лига. 21-й тур

Атлетико – Леванте – 0:1

Гол: Мелеро, 54.

Атлетико: Облак, Хименес, Савич, Мандава (Лоди, 78), Кондогбья, де Пауль (Жоау Феликс, 64), Коке (Врсалько, 65), Лемар (Эррера, 78), Льоренте, Корреа, Кунья (Суарес, 65).

Леванте: Карденас, Сон, Пьер, Дуарте, Касерес, Мирамон, Пепелу (Коке, 89), Барди (Мальса, 62), Мелеро (Вукчевич, 89), Рохер (Моралес, 68), Де Фрутос (Гомес, 68).

Предупреждения: де Пауль, 26. Савич, 85. Корреа, 90 – Пепелу, 70. Гомес, 76. Мирамон, 85. Сон, 90.

Судья: Монтеро (Испания)

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Леванте).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alexx, 16.02.2022 22:55 (изменен)
    -2
    Ну, мабуть, одна з найгучніших сенсацій буде....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности