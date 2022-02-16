ВИДЕО. Атлетико потерпел дома неожиданное поражение от аутсайдера Леванте

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» неожиданно уступил «Леванте» (0:1).
Единственный мяч забил Гонсало Мелеро на 54-й минуте.
«Леванте» набрал 14 очков и занимает последнее, 20-е место. У «Атлетико» 39 очков и 4-я позиция в Ла Лиге.
Ла Лига. 21-й тур
Атлетико – Леванте – 0:1
Гол: Мелеро, 54.
Атлетико: Облак, Хименес, Савич, Мандава (Лоди, 78), Кондогбья, де Пауль (Жоау Феликс, 64), Коке (Врсалько, 65), Лемар (Эррера, 78), Льоренте, Корреа, Кунья (Суарес, 65).
Леванте: Карденас, Сон, Пьер, Дуарте, Касерес, Мирамон, Пепелу (Коке, 89), Барди (Мальса, 62), Мелеро (Вукчевич, 89), Рохер (Моралес, 68), Де Фрутос (Гомес, 68).
Предупреждения: де Пауль, 26. Савич, 85. Корреа, 90 – Пепелу, 70. Гомес, 76. Мирамон, 85. Сон, 90.
Судья: Монтеро (Испания)
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Леванте).
Источник — Sport.ua
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