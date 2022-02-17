Эндрю РОБЕРТСОН: «Дело еще не сделано»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги выездной победы над миланским «Интером» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны прибавить по сравнению с сегодняшнем матчем, чтобы не оставалось никаких сомнений в нашем выходе в следующий раунд. Мы получили фору в виде двух забитых голов на выезде, но мы не пройдем дальше, если не покажем хорошую игру на «Энфилде».

Фирмино потрясающе пробил головой, а затем нам удалось забить второй. Дело еще не сделано, но мы можем быть довольны сегодняшним результатом. «Интер» очень хорош и наверняка постарается доставить нам проблемы на «Энфилде». Мы должны показать свою лучшую игру», — отметил Робертсон.